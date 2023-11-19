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Футбол Спорт

Главный тренер ФК "Акрон" Евгений Калешин раскритиковал систему российского футбола

ТОЛЬЯТТИ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 ноября, тренер ФК "Акрон" Евгений Калешин раскритиковал российский футбол после матча 19-го тура Первой лиги против "Волгаря". Тольяттинцы проиграли 0:1.

"Когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. К сожалению такая система футбола в России, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Годы идут, а сказки про развитие футбола какое-то… Посмотрите матч, посмотрите работу, и вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, если ты в России просто хорошо играешь, пытаешься что-то сделать по-человечески и честно, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом, ничего не признают, — цитирует тренера пресс-служба "Акрона". — Футбол деградирует. Его как будто специально разваливают. Как в России и образование, и армию разваливают, точно так же идет развал и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько, спокойно изнутри подтачивает. И рано или поздно… Рухнули же те, кто продавал и сдавал все, да? Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет и вот эта вся шантрапа, которая думает, что она умнее всех".

ФК "Акрон" занимает третье место в Первой лиге. "Волгарь" был последним до победы над коллективом Калешина.

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