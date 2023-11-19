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ДТП Происшествия

В Самаре разыскали водителя, сбившего женщину во дворе

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками Госавтоинспекции разыскан водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадала жительница Самары, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям из лечебного учреждения поступила информация о доставлении местной жительницы с травмами, полученными в результате ДТП. Полицейские опросили потерпевшую, которая пояснила, что 16 ноября в утреннее время она шла по тротуару возле дома № 59 на ул. Стара Загора, когда ее сбил автомобиль BMW. Водитель поговорил с ней и уехал с места ДТП. Почувствовав недомогание, она обратилась за помощью в медицинское учреждение, где после обследования врачами ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Уже на следующий день после происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время опроса задержанный пояснил, что при движении задним ходом не заметил женщину, а после наезда предложил ей помощь, но она отказалась, поэтому и уехал с места аварии.

В отношении местного жителя должностными лицами Госавтоинспекции собран и направлен в суд административный материал, предусмотренный ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, должен принять все меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В соответствии с п. 2.6 ПДД РФ, если в результате ДТП погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан:

  • принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;
  • в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
  • освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия;
  • записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

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