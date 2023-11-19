В Самаре разыскали водителя, сбившего женщину во дворе

Сотрудниками Госавтоинспекции разыскан водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадала жительница Самары, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям из лечебного учреждения поступила информация о доставлении местной жительницы с травмами, полученными в результате ДТП. Полицейские опросили потерпевшую, которая пояснила, что 16 ноября в утреннее время она шла по тротуару возле дома № 59 на ул. Стара Загора, когда ее сбил автомобиль BMW. Водитель поговорил с ней и уехал с места ДТП. Почувствовав недомогание, она обратилась за помощью в медицинское учреждение, где после обследования врачами ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Уже на следующий день после происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время опроса задержанный пояснил, что при движении задним ходом не заметил женщину, а после наезда предложил ей помощь, но она отказалась, поэтому и уехал с места аварии.

В отношении местного жителя должностными лицами Госавтоинспекции собран и направлен в суд административный материал, предусмотренный ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ.