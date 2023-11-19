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Тольяттинские полицейские ищут подозреваемого в мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти разыскивают мошенника, похитившего у местного жителя два сотовых телефона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

За помощью к правоохранителям обратился 68-летний мужчина, заявивший, что на территории Центрального района неизвестный обманул его и похитил два сотовых телефона на сумму свыше 115 тыс. рублей.

Со слов заявителя, случайный знакомый предложил ему приобрести в салоне сотовой связи дорогостоящие гаджеты, которые пообещал перепродать своим знакомым с выгодой для пенсионера. Он поверил, купил телефоны и передал их злоумышленнику. Когда "знакомый" ушел в неизвестном направлении, понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество", отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого  и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, нос вытянутый, рост 175-180 см., волосы темного цвета, носит бороду и усы.

Был одет: куртка болоньевая черного цвета, шапка темного цвета, балахон темного цвета с надписью "Адидас" на белом фоне, джинсы черного цвета, обувь черного  цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности  или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам:  8(8482) 93-48-62, 93-49-87, 89022984174  или 102.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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