В Тольятти в ДТП пострадала пассажирка опрокинувшегося автомобиля Mercedes

В воскресенье, 19 ноября, в Тольятти на ул. Борковской столкнулись автомобили Mercedes и Кia, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 11:20 при обгоне в районе дома №76 водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем Кia. От столкновения немецкую иномарку отбросло на на встречную полосу где она опрокинулся.
В ДТП пострадала 23-летряя пассажирка Mercedes, которой понадобилась медицинская помощь.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!