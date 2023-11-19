В Тольятти в ДТП пострадала пассажирка опрокинувшегося автомобиля Mercedes

В воскресенье, 19 ноября, в Тольятти на ул. Борковской столкнулись автомобили Mercedes и Кia, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 11:20 при обгоне в районе дома №76 водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем Кia. От столкновения немецкую иномарку отбросло на на встречную полосу где она опрокинулся.

В ДТП пострадала 23-летряя пассажирка Mercedes, которой понадобилась медицинская помощь.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.