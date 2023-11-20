В Тольятти из-за мужчины женщины дошли до поножовщины

В полицию Тольятти поступило сообщение из больницы о госпитализации 37-летний женщины с ножевым ранением, полученным на улице у магазина.
Полицейские опросили пострадавшую, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев, изъяли нож со следами бурого цвета,одежду потерпевшей и медицинские документы из лечебного учреждения, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
В торговой точке потерпевшая со своим молодым человеком встретили его бывшую сожительницу. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого бывшая пассия местного жителя нанесла новой подруге телесное повреждение.
Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.
Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленницу по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее не судимая 32-летняя местная жительница вину в содеянном признала и пояснила, что во время конфликта не смогла совладать с эмоциями.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.