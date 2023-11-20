В Тольятти из-за мужчины женщины дошли до поножовщины

В полицию Тольятти поступило сообщение из больницы о госпитализации 37-летний женщины с ножевым ранением, полученным на улице у магазина.

Полицейские опросили пострадавшую, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев, изъяли нож со следами бурого цвета,одежду потерпевшей и медицинские документы из лечебного учреждения, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В торговой точке потерпевшая со своим молодым человеком встретили его бывшую сожительницу. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого бывшая пассия местного жителя нанесла новой подруге телесное повреждение.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленницу по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее не судимая 32-летняя местная жительница вину в содеянном признала и пояснила, что во время конфликта не смогла совладать с эмоциями.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.