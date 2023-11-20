Самарцу, фиктивно регистрировавшему мигрантов, запретили пользоваться интернетом

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в сентябре 2023 г. он фиктивно поставил на учет в Ленинском районе 10 иностранцев.
Теперь мужчине избрали меру пресечения — ему запретили общаться со свидетелями, а также использовать средства связи и интернет.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.