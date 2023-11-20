Самарцу, фиктивно регистрировавшему мигрантов, запретили пользоваться интернетом

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в сентябре 2023 г. он фиктивно поставил на учет в Ленинском районе 10 иностранцев.

Теперь мужчине избрали меру пресечения — ему запретили общаться со свидетелями, а также использовать средства связи и интернет.