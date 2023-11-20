Бродячие собаки загрызли двух лебедей и гуся в самарском парке им. 50-летия Октября

В Самаре бродячие собаки загрызли двух лебедей и гуся в парке им. 50-летия Октября, более известном как "Парк Металлургов". Об этом и о причине случившегося корреспонденту Волга Ньюс рассказал управляющий парком Валентин Любушкин.

По словам управляющего, на балансе парка было шесть лебедей и два гуся. В сентябре птицы жили на озере в бассейне, огороженном понтонами. Кроме того, территория обнесена сеткой, а территория озера огорожена забором. Ночью, с 19:00 до 7:00, территорию парка охраняет сторож, его помещение находится рядом с озером. Он обходит парк два-три раза за ночь.

По словам Валентина Любушкина, происшествие случилось в середине сентября, когда вода в озере упала и понтоны уже практически были рядом с берегом.

Примерно в 0:30, когда сторож был в помещении, пробегающие через парк бродячие собаки, которые периодически курсируют от кладбища в противоположную сторону, перепрыгнули через сетку и загрызли двух лебедей и гуся, находившихся сверху на понтоне, а остальные птицы, которые плавали, не пострадали. Сторож услышал шум, сразу выбежал из помещения, но уже было поздно. Подвергшиеся нападению три птицы погибли.

Причиной случившегося Валентин Любушкин называет недостаточное снабжение озера водой.

"Воду в озере мы пополняем регулярно водой, которая поступает из города по 50-миллиметровой трубе и за которую мы платим, - рассказал управляющий парком. - У нас примерно по семь-восемь тысяч кубов уходит туда ежемесячно. Но озеро у нас громадное, и этого поступления воды недостаточно для такого озера. Для решения проблемы нужна своя скважина, которую нам обещают, но пока эта задача не решена".

По словам Валентина Любушкина, с наступлением холодного времени года оставшиеся лебеди и гусь живут в закрытом помещении. За ними ухаживают сотрудники парка. Когда морозец несильный, минут на 10-15 в день птиц выпускают поплавать, так как без воды они не могут.