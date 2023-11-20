В Самарской области прогнозируется ледяной дождь и штормовой ветер

Во вторник, 21 ноября, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
Местами по региону ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега, ночью местами метель видимостью 1-2 километра, усиление восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, а водителям, по возможности, отказаться от поездок.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻