В Самарской области прогнозируется ледяной дождь и штормовой ветер

Во вторник, 21 ноября, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Местами по региону ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега, ночью местами метель видимостью 1-2 километра, усиление восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, а водителям, по возможности, отказаться от поездок.