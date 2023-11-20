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Банк "Открытие" запускает предновогоднюю акцию для вкладчиков "24% в 2024-м"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты, оформившие перед Новым годом вклад "Первый", "Надежный" или "Хороший", получат гарантированное повышение базовой ставки. Максимальная ставка составит 24% годовых на весь срок действия депозита. Предложение доступно как новым, так и действующим вкладчикам с 20 ноября по 31 декабря 2023 года включительно.

Все вкладчики, открывшие любой из трех депозитов во время акции, гарантированно получат прибавку к базовой ставке. Для 24 клиентов — главных победителей акции, доходность будет увеличена до 24% годовых. Еще 240 вкладчиков получат надбавку 6 процентных пунктов, 2,4 тысячи — 1 процентный пункт, 24 тысячи — 0,5 процентных пунктов. Для остальных клиентов повышение ставки составит 0,1 процентный пункт.

Базовая ставка по вкладам "Первый" и "Хороший" достигает 14,5%, по "Надежному" — 13,8% годовых.

Победители акции "24% в 2024-м" будут определены с помощью генератора случайных чисел в ходе трех розыгрышей, которые состоятся 5 и 19 декабря 2023-го и 11 января 2024 года.

Для участия в акции достаточно оформить один из трех вкладов на любой срок на сумму до 3 млн рублей и получением процентов ежемесячно или в конце срока действия депозита.

Все вклады можно оформить онлайн в дистанционных каналах банка или в любом офисе "Открытия".

Подробнее узнать об условиях акции "24% в 2024-м" и подобрать наиболее подходящий вклад можно на сайте банка "Открытие".

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