Самара встала в 10-балльных пробках

В понедельник, 20 ноября, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре 10-балльный уровень пробок. Большинство дорог на карте города окрасились в красный и бордовый цвета.

В "старой" части города затруднения движения есть на участках улиц Комсомольской, Пионерской, Фрунзе, Венцека, Льва Толстого, Красноармейской, Вилоновской, Чкалова, Маяковского и других.

Заторы обозначены на ул. Лесной, Ново-Садовой, от Полевой до Академика Платонова, на пр. Ленина.

Затруднено движение на ул. Полевой, откуда пробка переходит на ул. Мичурина и продолжется по Московскому шоссе до ул. Потапова. На Московском шоссе в ряде мест тоже есть автомобильные заторы.

Пробка, осложнившая движение на ул. Пензенской, переходит на ул. Тухачевского, а оттуда — на ул. Гагарина.

Еще на карте Самары местами обозначены затруднения движения на ул. Авроры, Заводском шоссе, улицах Победы, Ново-Вокзальной и пр. Кирова.

Автомобильный затор по направлению "в город" обозначен на Южном шоссе от ТРК "Амбар" до Заводского шоссе.

Осложнения есть и на других автомагистралях.

Кроме того, на карте Самары обозначено много ДТП. Но как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, официальных данных о тяжких автоавариях с пострадавшими к ним не поступало.

Очевидцы называют причиной пробок в городе обильный снегопад.