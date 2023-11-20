Новикомбанк стал партнером Московского областного гарантийного фонда

Предприниматели Подмосковья смогут получать кредиты и гарантии в опорном банке Госкорпорации Ростех под поручительство Московского областного гарантийного Фонда. Соответствующие документы подписали исполнительный директор фонда Светлана Березина и заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.
По условиям документа клиенты Новикомбанка, которые являются субъектами МСП и зарегистрированы в Московской области, смогут получить поручительство фонда в качестве обеспечения по кредитам и договорам о предоставлении банковских гарантий. Поручительство фонда позволяет привлекать банковские кредиты при недостатке собственного залога и может составлять до 50% объема обязательств.
"Одно из направлений работы банка, которому мы уделяем особое внимание, — это повышение доступности банковских услуг для предприятий МСП. Поэтому для нас важно, что соглашение между банком и фондом расширит доступ к кредитно-гарантийным продуктам предприятиям малого и среднего бизнеса", — подчеркнул заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.
Также стороны соглашения договорились оказывать информационную и консультационную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, совместно проводить семинары и лекции для данной категории заемщиков по вопросам управления финансами, продуктам и технологиям банковского обслуживания.
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