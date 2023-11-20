Свое родное: фермеры представили продукцию на ярмарке центра "Мой бизнес"

Разные виды сыров, мясные деликатесы, полезный шоколад, домашние специи, кексы на натуральной закваске — это и многое другое можно было продегустировать на ярмарке фермерской продукции. Она традиционно прошла на площадке регионального центра "Мой бизнес", в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Принять участие в выставке-продаже смогли производители, зарегистрированные в статусе самозанятого.

"Те, кто ведет бизнес, — это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. Когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки", — отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

В Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых превысило 200 тысяч человек. Перечень инструментов поддержки для этой категории начинающих предпринимателей разрабатывает областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

Ярмарки "Свое родное" проходят с 2022 года. За это время состоялись пять выставок-продаж, в которых приняли участие более 40 самозанятых производителей натуральных продуктов. Здесь можно продегустировать и приобрести натуральные и полезные продукты из разных уголков Самарской области.

"У нас своя семейная ферма. Я представляю на ярмарке нашу молочную продукцию, домашний хлеб, сыры, которые вызревают в нашем подвальчике, — поделилась участница ярмарки Оксана Леонтьева из Красноярского района. — В выставке от "Мой бизнес" участвую не в первый раз. Очень довольна, потому что здесь люди становятся с нашей продукцией и становятся нашими постоянными клиентами. Потом советуют нас своим знакомым и так срабатывает "сарафанное радио", — добавила она.

Самозанятая Екатерина Сидорова из Тольятти создает специи и приправы — большую часть ингредиентов выращивает на собственном участке. Приправы для супов, мяса и рыбы, универсальные составы зелени и сушеных овощей, а также специи для кофе и выпечки — ароматный прилавок притягивал многих потенциальных покупателей. "Такие ярмарки для меня — это возможность донести до людей знания о том, что они потребляют. Культуру потребления приправ и сыров нам нужно поднимать. У нас в рационе очень много лишнего. В прошлом году мы не смогли попасть сюда, а в этом удалось, чему несказанно рады. Мне нравится общаться с людьми, здесь можно найти новых покупателей и партнеров", — подчеркнула Екатерина Сидорова.