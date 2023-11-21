В музее Эльдара Рязанова пройдут две лекции, посвященные советскому кинематографу

В музее Эльдара Рязанова продолжается лекторий "История жанра в зеркале советского кинематографа". 25 ноября и 9 декабря пройдут две лекции киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова (12+).

В субботу, 25 ноября, в 17.30 Олег Горяинов расскажет о жанре "научпоп". На лекции "Скромное очарование научно-популярного кино: феномен Семена Райтбурта" (12+) можно будет узнать об истории научно-популярного кино в советском кинематографе и его первооткрывателе, режиссере и сценаристе Семене Райтбурте.

Работы Райтбурта "На берегу озера Иссык-Куль" (1954) и "Развитие рефлекторной деятельности в онтогенезе" (1957) отмечены премиями Венецианского кинофестиваля, а "Секрет НСЕ" (1959) — премией всесоюзного кинофестиваля и премией имени Ломоносова. С легкой руки мастера сложнейшая лекция по физике принимала форму психологического детектива, где в роли ученых выступают известные артисты. Также на лекции покажут отрывки фильмов Райтбурта.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

9 декабря (суббота) в 17.30 Олег Горяинов расскажет о первооткрывателе другого кино-жанра в СССР. Лекция "Советская научная фантастика: Павел Клушанцев — крестный отец "Звездных войн" (12+) посвящена первопроходцу научно-фантастического кино.

Статус преданного забвению классика подтверждает одна интересная история. Во время своего визита в Москву в 1988 году кинопродюсер Джордж Лукас обратился к советским властям с просьбой организовать ему встречу с Клушанцевым, но те не поняли, о ком идет речь. На их вопрос: "Кто это?", Лукас ответил: "Он крестный отец "Звездных войн".

На лекции речь также пойдет о феномене научной фантастики — жанре, который рождался в недрах научно-популярных и экспериментальных работ. На примере творчества Павла Клушанцева эксперт расскажет об особенностях жанра и открытиях, совершенных советскими кинематографистами.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

Встречи в рамках лектория "История жанра в зеркале советского кинематографа" продолжатся в 2024 году. Подробности и актуальная информация будут доступны в группе Музея Эльдара Рязанова в ВКонтакте.