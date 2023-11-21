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Преступления Происшествия

Самарская полиция задержала людей, которые силой удерживали таксиста в офисе

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 ноября, Ленинским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении самарцев, подозреваемых в совершении преступления по статье "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

В Самаре опера с СОБРом освободили незаконно удерживаемого в офисе на ул. Авроры таксиста

По версии следствия двое граждан, действуя группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, привезли 21-летнего водителя такси в офис на ул. Авроры в Самаре под предлогом оформления ДТП, после чего потребовали денег и насильно удерживали, тем самым незаконно лишив мужчину свободы. Потерпевшего освободили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР "Омега" Росгвардии.

В настоящее время в отношении обоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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