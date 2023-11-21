Самарская полиция задержала людей, которые силой удерживали таксиста в офисе

В понедельник, 20 ноября, Ленинским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении самарцев, подозреваемых в совершении преступления по статье "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
В Самаре опера с СОБРом освободили незаконно удерживаемого в офисе на ул. Авроры таксиста
По версии следствия двое граждан, действуя группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, привезли 21-летнего водителя такси в офис на ул. Авроры в Самаре под предлогом оформления ДТП, после чего потребовали денег и насильно удерживали, тем самым незаконно лишив мужчину свободы. Потерпевшего освободили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР "Омега" Росгвардии.
В настоящее время в отношении обоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.