АвтоВАЗ выплатит в декабре 60 млрд руб. утильсбора

Выплаты АвтоВАЗа в бюджет за утилизационный сбор в 2023 г. в общей сложности составят порядка 60 млрд руб., пишет ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Ранее автоконцерны выплачивали утилизационный сбор ежеквартально, однако в этом году его уплата была перенесена на декабрь текущего года. "В декабре мы должны будем заплатить в бюджет из авансирования 60 млрд рублей… Мы рассчитаемся с государством до каждой копейки", — сказал Соколов.

Он также отметил, что выплата утильсбора на следующий год будет зависеть, в частности, от уровня производства и может увеличиться до 80 млрд рублей.

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.