Начало производства е-Largus намечено на первую половину 2024 года

Начало серийного производства Lada e-Largus — электрической версии модели Largus — запланировано в первой половине 2024 г., сообщает ria.ru со ссылкой на президента АвтоВАЗа Максима Соколова.
"В следующем году — в первой половине — на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания", — отметил оню
Как уточнил топ-менеджер в разговоре с журналистами, серийное производство e-Largus начнется одновременно с возобновлением бензинового Largus. Таким образом, речь идет о втором квартале 2024 года.
Опытная партия Lada e-Largus, в которую войдут 30 экспериментальных автомобилей, должна быть запущена во второй декаде декабря 2023 г. на ижевском заводе.
Это товарные автомобили, но, как правило, они отдаются подведомственным организациям или самой структуре АвтоВАЗа. В дилерские центры они не поступят
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы