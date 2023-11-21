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Автопром Машиностроение

Начало производства е-Largus намечено на первую половину 2024 года

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Начало серийного производства Lada e-Largus — электрической версии модели Largus — запланировано в первой половине 2024 г., сообщает ria.ru со ссылкой на президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

"В следующем году — в первой половине — на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания", — отметил оню

Как уточнил топ-менеджер в разговоре с журналистами, серийное производство e-Largus начнется одновременно с возобновлением бензинового Largus. Таким образом, речь идет о втором квартале 2024 года.

Опытная партия Lada e-Largus, в которую войдут 30 экспериментальных автомобилей, должна быть запущена во второй декаде декабря 2023 г. на ижевском заводе. 

Это товарные автомобили, но, как правило, они отдаются подведомственным организациям или самой структуре АвтоВАЗа. В дилерские центры они не поступят 

Гид потребителя

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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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