Начало производства е-Largus намечено на первую половину 2024 года

Начало серийного производства Lada e-Largus — электрической версии модели Largus — запланировано в первой половине 2024 г., сообщает ria.ru со ссылкой на президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

"В следующем году — в первой половине — на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания", — отметил оню

Как уточнил топ-менеджер в разговоре с журналистами, серийное производство e-Largus начнется одновременно с возобновлением бензинового Largus. Таким образом, речь идет о втором квартале 2024 года.

Опытная партия Lada e-Largus, в которую войдут 30 экспериментальных автомобилей, должна быть запущена во второй декаде декабря 2023 г. на ижевском заводе.

Это товарные автомобили, но, как правило, они отдаются подведомственным организациям или самой структуре АвтоВАЗа. В дилерские центры они не поступят