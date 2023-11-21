Под Тольятти перевернулся микроавтобус, один человек госпитализирован

В понедельник, 20 ноября, в 17:10 на 33 км дороги "Тольятти — Димитровград" 54-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.
Один из трех пассажиров — 53-летний мужчина, госпитализирован с места ДТП.
По данным сотрудников полиции, в момент аварии автобус использовался водителем в личных целях, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!