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ДТП Происшествия

Под Тольятти перевернулся микроавтобус, один человек госпитализирован

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 ноября, в 17:10 на 33 км дороги "Тольятти — Димитровград" 54-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Один из трех пассажиров — 53-летний мужчина, госпитализирован с места ДТП.

По данным сотрудников полиции, в момент аварии автобус использовался водителем в личных целях, сообщает облГлавк. 

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