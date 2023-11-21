Под Тольятти перевернулся микроавтобус, один человек госпитализирован

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В понедельник, 20 ноября, в 17:10 на 33 км дороги "Тольятти — Димитровград" 54-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области