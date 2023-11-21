В Волжском районе в ДТП "на встречке" пострадали два человека

В Волжском районе в понедельник, 20 ноября, в условиях снегопада на 38 км трассы Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" 23-летний водитель Volkswagen Polo около 12:29 нарушил ПДД и допустил выезд на полосу встречного движения.
Там он столкнулся с эвакуатором Hyundai. Пассажиры легкового автомобиля — два 24-летних мужчины госпитализированы с места аварии.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!