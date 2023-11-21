В Волжском районе в ДТП "на встречке" пострадали два человека

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В Волжском районе в понедельник, 20 ноября, в условиях снегопада на 38 км трассы Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" 23-летний водитель Volkswagen Polo около 12:29 нарушил ПДД и допустил выезд на полосу встречного движения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области