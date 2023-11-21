В Самаре завершился пятый этап Гран-при России по фигурному катанию

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого завершился пятый этап Гран-при России по фигурному катанию "Волжский пируэт".

Тольяттинец Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой стали победителями турнира в танцах на льду. Фигуристы получили по итогам двух программ 208,99 балла (84,27 балла за ритм-танец и 124,72 балла за произвольный танец).



Мужское одиночное катание:

Золото - Гуменник Петр (300,66)

Серебро - Савосин Роман (288,46)

БронзаСамарин Александр (263,21)



Женское одиночное катание:

Золото - Синицына Ксения (216,08)

Серебро - Садкова Дарья (210,71)

Бронза - Гущина Ксения (197,92)



Танцы на льду:

Золото - Худайбердиева Елизавета/ Базин Егор (208,99)

Серебро - Хавронина Ирина/ Нарижный Девид (201,16)

Бронза - Леонтьева Софья/ Горелкин Даниил (190,39)



Заключительный, шестой этап Гран-при России "Золотой конек Москвы" пройдет в столице с 24 по 27 ноября.