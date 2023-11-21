В Самаре завершился пятый этап Гран-при России по фигурному катанию

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого завершился пятый этап Гран-при России по фигурному катанию "Волжский пируэт".
Тольяттинец Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой стали победителями турнира в танцах на льду. Фигуристы получили по итогам двух программ 208,99 балла (84,27 балла за ритм-танец и 124,72 балла за произвольный танец).
Мужское одиночное катание:
Золото - Гуменник Петр (300,66)
Серебро - Савосин Роман (288,46)
БронзаСамарин Александр (263,21)
Женское одиночное катание:
Золото - Синицына Ксения (216,08)
Серебро - Садкова Дарья (210,71)
Бронза - Гущина Ксения (197,92)
Танцы на льду:
Золото - Худайбердиева Елизавета/ Базин Егор (208,99)
Серебро - Хавронина Ирина/ Нарижный Девид (201,16)
Бронза - Леонтьева Софья/ Горелкин Даниил (190,39)
Заключительный, шестой этап Гран-при России "Золотой конек Москвы" пройдет в столице с 24 по 27 ноября.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!