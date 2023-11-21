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Преступления Происшествия

Тольяттинец решил покататься на чужом автомобиле и стал фигурантом уголовного дела

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в полицию обратился мужчина, который сообщил об угоне автомобиля, который накануне вечером припарковал во дворе дома на ул. Жилина. Утром машины уже не было.

Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины модель, цвет, регистрационный номер и ориентировал на розыск легкового автомобиля ВАЗ-21043 личный состав отдела полиции.

По подозрению в угоне был задержан 32-летний местный житель, который признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, проходя мимо незакрытого автомобиля, увидел, что ключи находятся в замке зажигания. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, сел в салон и решил покататься.

 

В настоящее время отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). 

Транспортное средство возвращено законному владельцу.

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