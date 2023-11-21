Тольяттинец решил покататься на чужом автомобиле и стал фигурантом уголовного дела

В Тольятти в полицию обратился мужчина, который сообщил об угоне автомобиля, который накануне вечером припарковал во дворе дома на ул. Жилина. Утром машины уже не было.

Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины модель, цвет, регистрационный номер и ориентировал на розыск легкового автомобиля ВАЗ-21043 личный состав отдела полиции.

По подозрению в угоне был задержан 32-летний местный житель, который признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, проходя мимо незакрытого автомобиля, увидел, что ключи находятся в замке зажигания. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, сел в салон и решил покататься.

В настоящее время отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Транспортное средство возвращено законному владельцу.