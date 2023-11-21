Тольяттинец решил покататься на чужом автомобиле и стал фигурантом уголовного дела

В Тольятти в полицию обратился мужчина, который сообщил об угоне автомобиля, который накануне вечером припарковал во дворе дома на ул. Жилина. Утром машины уже не было.
Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины модель, цвет, регистрационный номер и ориентировал на розыск легкового автомобиля ВАЗ-21043 личный состав отдела полиции.
По подозрению в угоне был задержан 32-летний местный житель, который признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, проходя мимо незакрытого автомобиля, увидел, что ключи находятся в замке зажигания. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, сел в салон и решил покататься.
В настоящее время отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
Транспортное средство возвращено законному владельцу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.