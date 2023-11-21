Под Тольятти госпитализирована женщина, которая на машине столкнулась с двумя грузовиками

Во вторник, 21 ноября, в Ставропольском районе около 9:10 возле с. Лопатино 40-летняя женщина за рулем Lada Granta при обгоне задела грузовик-самосвал, а затем по инерции выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с КамАЗом-мусоровозом, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
При ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!