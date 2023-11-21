Под Тольятти госпитализирована женщина, которая на машине столкнулась с двумя грузовиками

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Во вторник, 21 ноября, в Ставропольском районе около 9:10 возле с. Лопатино 40-летняя женщина за рулем Lada Granta при обгоне задела грузовик-самосвал, а затем по инерции выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с КамАЗом-мусоровозом, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области