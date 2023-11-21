Новикомбанк обеспечит обслуживание предприятий Тульской области

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Правительство Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на расширение взаимодействия по укреплению социально-экономического потенциала региона.
Соглашение предусматривает сотрудничество по реализации приоритетных проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата в Тульской области, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, рост уровня благосостояния его населения.
В рамках заключенного соглашения Новикомбанк примет участие в инновационном развитии промышленного комплекса Тульской области, организует финансирование для высокотехнологичных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса. Стороны также планируют реализовать совместные мероприятия по расширению применения безналичных платежей и улучшению платежной инфраструктуры в регионе.
"Перед нами стоит важная цель — обеспечить сбалансированное развитие предприятий города с учетом поставленных задач по достижению технологического суверенитета страны. Подписанное соглашение будет способствовать не только решению этого вопроса, но и дальнейшему росту производства в регионе", — подчеркнула управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Туле Анжелика Романюк.
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