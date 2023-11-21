В Самаре пассажиры 12 часов не могли вылететь в Сочи из-за неисправности самолета

В понедельник, 20 ноября, в аэропорту Курумоч задержался рейс Самара — Сочи авиакомпании "Северный ветер". Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Из-за неисправности воздушного судна вылет отложили с 16:40 до 4:40 — до прилета резервного борта из Санкт-Петербурга. На рейс было зарегистрировано 168 пассажиров.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻