В Самаре пассажиры 12 часов не могли вылететь в Сочи из-за неисправности самолета

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В понедельник, 20 ноября, в аэропорту Курумоч задержался рейс Самара — Сочи авиакомпании "Северный ветер". Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.