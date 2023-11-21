В Самарской области кассир забрала из магазина миллион рублей

В Чапаевске 45-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о крупной растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в течение двух месяцев женщина, работавшая кассиром в магазине, присвоила около 1 млн рублей. Вычислили ее при просмотре записей камеры видеонаблюдения за день, когда она забрала себе 21 тыс. рублей. Подозреваемую задержали на рабочем месте.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.