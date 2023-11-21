В Самарской области кассир забрала из магазина миллион рублей

В Чапаевске 45-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о крупной растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в течение двух месяцев женщина, работавшая кассиром в магазине, присвоила около 1 млн рублей. Вычислили ее при просмотре записей камеры видеонаблюдения за день, когда она забрала себе 21 тыс. рублей. Подозреваемую задержали на рабочем месте.