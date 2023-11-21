Китайские автопроизводители стимулируют продажи субсидиями

Китайские автомобили становятся все более привычными для российского обывателя. Автопроизводители и банки пытаются всячески стимулировать их продажи, сделав их более привлекательными за счет различных финансовых опций и программ. Проще говоря, при покупке автомобиля в кредит игроки рынка субсидируют или кредитную ставку, или стоимость авто, позволяя сделать желаемую покупку для клиента доступнее. В итоге это зачастую позволяет оформить автомобиль в кредит по минимальным ставкам, начиная от 0,01%, или получить субсидию на авто в несколько сотен тысяч рублей.

Так, подобную субсидированную программу запустили бренд Chery, лидер по продажам среди иностранных марок по итогам 10 месяцев этого года, и Открытие Авто (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ). Программа "Честная Ставка" доступна у всех официальных дилеров марки Chery в России и распространяется на весь модельный ряд бренда, в том числе гибридные автомобили TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID и TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID. Кредитная программа позволяет клиенту взять автомобиль в кредит фиксированной ставке, без ее увеличения до конца срока кредитного договора. Ставки зависят от суммы первоначального взноса и периода кредитования. Минимальная ставка доступна для клиентов, которые готовы внести от половины и более стоимости авто и взять кредит на короткий срок в один или два года.

Оформить кредит на автомобили Chery можно по и другим программам банка "Открытие", где автопроизводителем субсидируется не ставка, а стоимость авто. Марка по таким программам при оформлении кредита может предоставить клиенту скидку на автомобиль от 140 000 до 300 000 рублей, в зависимости от модели.