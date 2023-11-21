850 человек эвакуировали из ТРЦ в Самаре из-за сработавшей пожарной сигнализации

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Во вторник, 21 ноября, в 11:57, сработала пожарная сигнализация в здании на Московском шоссе 24 км, 5 — ТРЦ "МЕГА" в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.