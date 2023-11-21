850 человек эвакуировали из ТРЦ в Самаре из-за сработавшей пожарной сигнализации

Во вторник, 21 ноября, в 11:57, сработала пожарная сигнализация в здании на Московском шоссе 24 км, 5 — ТРЦ "МЕГА" в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На первом этаже в паркинге произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. До прибытия пожарных из здания эвакуировали 850 человек.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!