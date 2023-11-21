В регионе ожидаются снег, ледяной дождь и гололед

В среду, 22 ноября, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Ночью местами в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, гололед, налипание мокрого снега. Днем сильный снег. Ночью и днем местами по области усиление ветра, порывы 16-21 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС России по Самарской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. По возможности, воздержаться от дальних поездок.

Пешеходы, старайтесь не находиться возле рекламных щитов и опорных конструкций; подберите нескользящую обувь; будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите; пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.