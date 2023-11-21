Почти 140 млн рублей получит Самарская область в качестве компенсации за инвестиционные налоговые вычеты

Правительство России выделило 2,5 млрд руб. в качестве дотации регионам на компенсацию по инвестиционным налоговым вычетам. Из них 139,2 млн руб. направят Самарской области.

Инвестиционный налоговый вычет - один из механизмов поощрения инвестиционной активности бизнеса. Предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, а выпадающие доходы региону компенсирует государство.

"Благодаря такому инструменту компании сокращают расходы на приобретение и модернизацию основных средств, соответственно, снижают затраты на проект и могут быстрее его осуществить", - пояснил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По итогам первого полугодия текущего года правом на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль воспользовались 16 организаций - участников национального проекта "Производительность труда". Общая сумма уменьшения налога составила 435,9 млн руб., в том числе в бюджет Самарской области - 395,5 млн рублей.

Говоря о поддержке самарских предприятий, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил слаженную работу команды региональных и федеральных властей. "Отдельных слов благодарности заслуживает наша командная работа с правительством РФ. Напомню, какие многомиллиардные меры поддержки - прямой поддержки, льготного кредитования - получили предприятия Самарской области в период пандемии и в связи с санкционным давлением", - подчеркнул глава региона на заседании Союза работодателей Самарской области.

Губернатор отметил, что федеральные меры поддержки предприятий региона области дополняются мерами поддержки на областном уровне.

"Улучшение делового климата в Самарской области - наш абсолютный приоритет, и, помимо широкой линейки финансовых мер поддержки, инвесторам и предпринимателям доступны и другие, не менее значимые инструменты помощи: имущественная, консультационная, образовательная и так далее. Наш регион обладает всей необходимой инфраструктурой, всеми федеральными преференциальными территориями, чтобы "приземлить" проект любой сложности. Мы специально создали правительственную организацию "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области", которая готова сопровождать абсолютно любой инвестиционный проект как от стадии идеи, так и после его запуска", - акцентировал руководитель регионального министерства экономического развития Дмитрий Богданов.