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Общество

В Самарской области из-за ремонта ж/д путей изменится расписание электричек

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 23, 30 ноября и 7 декабря в связи с проведением капитального ремонта путей изменится расписание электричек.

Поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр. 15.41) — Жигулевск (приб. 15.37) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 16.25) — Жигулевск (приб. 16.41). 

Также 23 ноября в связи с проведением капитального ремонта пути на станции Кротовка поезд № 7530 Самара (отпр. 21.04) – Новоотрадная (приб. 22.47) устанавливается сообщением Самара (отпр. 21.04) – Кинель (приб. 21.58). На участке Кинель – Новоотрадная отменяется.

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