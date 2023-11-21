В Самарской области из-за ремонта ж/д путей изменится расписание электричек

В Самарской области 23, 30 ноября и 7 декабря в связи с проведением капитального ремонта путей изменится расписание электричек.
Поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр. 15.41) — Жигулевск (приб. 15.37) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 16.25) — Жигулевск (приб. 16.41).
Также 23 ноября в связи с проведением капитального ремонта пути на станции Кротовка поезд № 7530 Самара (отпр. 21.04) – Новоотрадная (приб. 22.47) устанавливается сообщением Самара (отпр. 21.04) – Кинель (приб. 21.58). На участке Кинель – Новоотрадная отменяется.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻