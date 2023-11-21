Старшее поколение Самарской области выбирает активное долголетие

В комплексных центрах социального обслуживания населения всех городов и районов Самарской области открыты группы активного долголетия. Для людей, достигших возраста 60+, в них действуют различные программы, адаптированные с учетом возрастных изменений и физических возможностей. Все занятия бесплатны.

В этом году в регионе такие группы регулярно посещает порядка 6700 жителей старшего возраста. Повышение качества жизни и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, поддержка активного долголетия являются ключевыми задачами национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал - необходимо создавать условия, чтобы люди старшего возраста чувствовали свою востребованность, были окружены вниманием и душевным теплом.

Одним из самых популярных направлений является скандинавская ходьба, которая уникальным образом объединяет в себе элементы нескольких видов спорта. Так, занятия скандинавской ходьбой улучшают кровообращение, укрепляют сердечную мышцу и служат хорошей профилактикой гипертонической болезни.

На днях в комплексном центре социального обслуживания населения Южного округа в Большечерниговском районе состоялось спортивное соревнование по скандинавской ходьбе "Скороходы". За победу боролись две команды - "Олимпийские резервы" и "Сборная мира". В ходе соревнований учитывались не только скорость, но и техника выполнения. Каждый участник в возрасте 60+ смог продемонстрировать свое мастерство и получить заряд отличного настроения и энергии.

"Я на протяжении уже шести лет постоянно занимаюсь скандинавской ходьбой, с того самого момента, как в нашем центре открылась группа. Посещаю занятия всегда с большим удовольствием и заметила, что это положительно сказывается на моем здоровье: после занятий чувствую легкость, бодрость, подъем настроения", - рассказывает Валентина Митрякова.

"Систематически посещаю занятия в центре соцобслуживания, любимым направлением стала именно скандинавская ходьба, стараюсь не пропускать ни одной тренировки, так как они благотворно влияют на мое самочувствие: появляется жизненный тонус, окрепли мышцы, а еще для нас, пожилых, немаловажно общение. И положительный настрой, который помогает скрасить наши будни", - делится впечатлениями еще одна участница соревнований Людмила Колесникова.

Напомним, опыт Самарской области по организации в том числе и групп активного долголетия будет представлен на международной выставке-форуме "Россия", которая, напомним, открыта на ВДНХ в Москве. О достижениях и лучших практиках социальной политики Самарского региона расскажут на экспозиции "Активное долголетие".