Старшее поколение Самарской области выбирает активное долголетие

В комплексных центрах социального обслуживания населения всех городов и районов Самарской области открыты группы активного долголетия. Для людей, достигших возраста 60+, в них действуют различные программы, адаптированные с учетом возрастных изменений и физических возможностей. Все занятия бесплатны.
В этом году в регионе такие группы регулярно посещает порядка 6700 жителей старшего возраста. Повышение качества жизни и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, поддержка активного долголетия являются ключевыми задачами национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал - необходимо создавать условия, чтобы люди старшего возраста чувствовали свою востребованность, были окружены вниманием и душевным теплом.
Одним из самых популярных направлений является скандинавская ходьба, которая уникальным образом объединяет в себе элементы нескольких видов спорта. Так, занятия скандинавской ходьбой улучшают кровообращение, укрепляют сердечную мышцу и служат хорошей профилактикой гипертонической болезни.
На днях в комплексном центре социального обслуживания населения Южного округа в Большечерниговском районе состоялось спортивное соревнование по скандинавской ходьбе "Скороходы". За победу боролись две команды - "Олимпийские резервы" и "Сборная мира". В ходе соревнований учитывались не только скорость, но и техника выполнения. Каждый участник в возрасте 60+ смог продемонстрировать свое мастерство и получить заряд отличного настроения и энергии.
"Я на протяжении уже шести лет постоянно занимаюсь скандинавской ходьбой, с того самого момента, как в нашем центре открылась группа. Посещаю занятия всегда с большим удовольствием и заметила, что это положительно сказывается на моем здоровье: после занятий чувствую легкость, бодрость, подъем настроения", - рассказывает Валентина Митрякова.
"Систематически посещаю занятия в центре соцобслуживания, любимым направлением стала именно скандинавская ходьба, стараюсь не пропускать ни одной тренировки, так как они благотворно влияют на мое самочувствие: появляется жизненный тонус, окрепли мышцы, а еще для нас, пожилых, немаловажно общение. И положительный настрой, который помогает скрасить наши будни", - делится впечатлениями еще одна участница соревнований Людмила Колесникова.
Напомним, опыт Самарской области по организации в том числе и групп активного долголетия будет представлен на международной выставке-форуме "Россия", которая, напомним, открыта на ВДНХ в Москве. О достижениях и лучших практиках социальной политики Самарского региона расскажут на экспозиции "Активное долголетие".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас