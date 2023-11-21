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Экология Общество

Вести с "Итальянского" пляжа: 130 покрышек отправились на утилизацию

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 ноября тольяттинские волонтеры провели субботник на берегу Волги и собрали 130 старых шин.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

После мероприятия они обратились к генеральному директору ГК "ЭкоВоз" Денису Волкову с просьбой помочь: вывезти все покрышки на комплекс по переработке отходов "ЭкоРесурсПоволжье" на утилизацию. Сегодня сотрудники компании приняли собранные шины.

Ребята проделали большую работу по очистке пляжа, за что в компании им выражают огромную благодарность.

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