Вести с "Итальянского" пляжа: 130 покрышек отправились на утилизацию

18 ноября тольяттинские волонтеры провели субботник на берегу Волги и собрали 130 старых шин.

После мероприятия они обратились к генеральному директору ГК "ЭкоВоз" Денису Волкову с просьбой помочь: вывезти все покрышки на комплекс по переработке отходов "ЭкоРесурсПоволжье" на утилизацию. Сегодня сотрудники компании приняли собранные шины.

Ребята проделали большую работу по очистке пляжа, за что в компании им выражают огромную благодарность.