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Больше половины жителей ПФО планируют участвовать в "черной пятнице"

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более половины жителей Приволжского федерального округа намерены участвовать в этом году в "черной пятнице" — массовых распродажах товаров и услуг со скидками в период 24–30 ноября. При этом 50% не готовы тратить в "черную пятницу" больше 10 тысяч рублей, а 47% будут совершать покупки только онлайн. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие".

Жители Приволжья активно пользуются скидками при покупке товаров и услуг. 34% покупают товары и услуги только со скидками. Еще 48% стараются совершать со скидками только крупные и относительно дорогостоящие покупки. Редко пользуются скидками 16%. Никогда не покупают товары со скидками и не следят за ними 2%.

В этом году участвовать в "черной пятнице" и неделе распродаж в период 24–30 ноября намерены 56% опрошенных (16% определенно да, 40% скорее да). Не хотят покупать товары и услуги в "черную пятницу" 24% (скорее нет 16%, определенно нет 8%). При этом каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о возможных покупках в "черную пятницу" (можно было давать более одного варианта ответа), 58% сообщили, что приобрели бы одежду и обувь, 36% — бытовую технику, 33% — гаджеты и электронику, 26% — детские товары, 25% — продовольственные товары, 19% — строительные материалы и товары для ремонта. 6% готовы приобрести со скидкой в "черную пятницу" образовательные онлайн-курсы.

25% из тех, кто будет участвовать в "черной пятнице" в этом году, планируют потратить не более 5 тысяч рублей, еще 25% — 5-10 тысяч. 14% готовы раскошелиться на 10-15 тысяч рублей, а 7% на 15-20 тысяч рублей. 12% респондентов заявили, что намерены потратить свыше 20 тысяч рублей. 17% затруднились с ответом.

47% участников "черной пятницы" будут покупать только онлайн (заказывать товары на маркетплейсах и по интернету). И онлайн, и офлайн планируют совершать покупки 35%. Только офлайн, в магазинах и торговых центрах будут покупать 7. 11% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен 7–14 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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