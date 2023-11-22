В суд отправлено дело тольяттинца, нанесшего девушке несколько ударов ножом

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 2 сентября текущего года обвиняемый, находясь на улице в Комсомольском районе, причинил несколько колото — резаных ранений своей знакомой девушке, а затем скрылся с места совершения преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.