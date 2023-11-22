Российские автолюбители смогут купить в кредит сертифицированные автомобили с пробегом

Сегодня вторичный рынок традиционно в разы превышает первичный. На каждое новое авто приходится шесть ТС с пробегом. В автокредитовании в свою очередь уже 55% рыночных выдач приходится на подержанные машины. Поэтому очевидно, что этот сегмент продолжит и дальше пользоваться высокой популярностью у россиян из-за более широкого предложения и лояльных ценников. При этом рынок постоянно развивается, а авто с пробегом можно уже не просто купить с рук или в официальных дилерских центрах, но и приобрести сертифицированные, то есть проверенные авто, на которые действует гарантия, причем сделать это в кредит.

К примеру, Pango Cars — новая федеральная экосистема, включающая в себя продажу сертифицированных автомобилей с пробегом и другие сопутствующие услуги, в том числе кредитование. Совместно с рядом российских банков — ВТБ, Открытие и другими, компания запустила программу Pango Finance. По ней клиенты получают возможность приобрести проверенный подержанный автомобиля с постгарантийной поддержкой, возможностью оформления автокредита и другими сервисными опциями. Другими словами, покупатели автомобилей с пробегом получают весь спектр услуг и возможностей, аналогичных приобретению нового автомобиля у официального дилера.

К примеру, в "Открытие Авто" представлены базовая и специальная программы кредитования, каждая из которых предполагает дополнительные условия для сертифицированных и проверенных компанией автомобилей. Ставка по программе является единой, вне зависимости от срока кредита и первоначального взноса. При этом заемщик может получить дисконт при подключении услуги ставка автомобилиста, а для прошедших процедуру сертификации автомобилей предусмотрена дополнительная скидка.

Сертифицированный автомобиль Pango — ТС не старше 20 лет, с пробегом не более 250 тыс. км., прошедшее юридическую проверку и комплексную диагностику по 129 пунктам, включая оценку состояния стёкол, кузова, краски, колёсных дисков и обивки салона. Следующим шагом являются предпродажное обслуживание, а также комплекс химчистки и полировки. На каждый проверенный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на 1 год или достижения пробега 20 000 км с момента покупки, с покрытием ключевых узлов и агрегатов, включая двигатель, КПП, трансмиссию, головки блока цилиндров, компрессоры/турбонагнетатели и пр.

Сертифицированные автомобили, проверенные специалистами Pango Cars, можно приобрести у 22 дилеров в 10 городах России. Клиентам предоставляется широкий выбор автомобилей с пробегом исключительно от проверенных официальных дилеров, что исключает возможные риски со стороны недобросовестных продавцов. Сделка по оформлению кредита может быть совершена в день обращения в течение часа.