Сжегший российский паспорт самарский певец Шарлот задержан в Пулково

Самарский певец Эдуард Шарлот, который ранее демонстративно сжег российский паспорт в Армении, задержан полицией в аэропорту Пулково, сообщает "РЕН ТВ".
К выходу из аэропорта его в наручниках препроводили сотрудники правоохранительных органов. Процессуальный статус певца пока не ясен.
Шарлот "прославился" тем, что, находясь в Армении, демонстративно выложил в соцсети ролик с сожжением своего российского паспорта. За это он получил от подписчиков донаты на сумму в несколько десятков тысяч рублей.
Недавно Эдуард захотел вернуться в Россию и записать новый клип. Однако, судя по всему, к Шарлоту возникли вопросы у представителей правоохранительных органов.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻