Сжегший российский паспорт самарский певец Шарлот задержан в Пулково

Самарский певец Эдуард Шарлот, который ранее демонстративно сжег российский паспорт в Армении, задержан полицией в аэропорту Пулково, сообщает "РЕН ТВ".

К выходу из аэропорта его в наручниках препроводили сотрудники правоохранительных органов. Процессуальный статус певца пока не ясен.

Шарлот "прославился" тем, что, находясь в Армении, демонстративно выложил в соцсети ролик с сожжением своего российского паспорта. За это он получил от подписчиков донаты на сумму в несколько десятков тысяч рублей.

Недавно Эдуард захотел вернуться в Россию и записать новый клип. Однако, судя по всему, к Шарлоту возникли вопросы у представителей правоохранительных органов.