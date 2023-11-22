16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Почти 140 млн рублей получит Самарская область в качестве компенсации за инвестиционные налоговые вычеты За сентябрь жители Самарской области отнесли в банки 6,8 млрд рублей Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке "Россия" Уникальный павильон Сбера открылся на выставке "Россия" на ВДНХ ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей" 2023 года

Финансы Экономика и бизнес

"Ингосстрах" о тенденциях в банковском секторе

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Согласно исследованию компании McKinsey&Company, в последние годы в банковском секторе наметились тенденции, связанные с оптимизацией расходов. При этом в 2015–2022 гг. более 70% чистого прироста финансовых средств пришлось на небанковские организации. В частности, на долю страховых, пенсионных, суверенных фондов, а также на частный капитал.

В 2022–2023 гг. глобальный банковский сектор продемонстрировал лучшие показатели в рентабельности и прибыли капитала за последние 10 лет. Рекордный объем выручки составил 6,8 трлн долларов в 2022 году.

"На российском финансовом рынке наблюдается рост ставок по депозитам, кредитам и рост доходностей в облигациях после повышения Центральным банком ключевой ставки. Повышение банковских ставок приведет к сокращению выдачи кредитов за исключением субсидируемых, например, льготной ипотеки. Снижение кредитования отразится на потребительском спросе и деловой активности.

Повышение ключевой ставки способствует укреплению национальной валюты, так как держателям валюты становится интересным перекладываться в рубли из-за растущей разности в ставках между Россией и другими экономиками. В ситуации с ограничениями на движение капитала гораздо более быстро и существенно на курс рубля влияют меры, связанные с изъятием и продажей экспортной выручки. Соответственно недавно анонсированные меры по продаже валютной выручки экспортерами из отдельных отраслей будут дополнительным фактором укрепления рубля в среднесрочной перспективе", — комментирует Евгения Васильева, директор центра стратегического анализа "Ингосстраха".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3