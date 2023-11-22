"Ингосстрах" о тенденциях в банковском секторе

Согласно исследованию компании McKinsey&Company, в последние годы в банковском секторе наметились тенденции, связанные с оптимизацией расходов. При этом в 2015–2022 гг. более 70% чистого прироста финансовых средств пришлось на небанковские организации. В частности, на долю страховых, пенсионных, суверенных фондов, а также на частный капитал.

В 2022–2023 гг. глобальный банковский сектор продемонстрировал лучшие показатели в рентабельности и прибыли капитала за последние 10 лет. Рекордный объем выручки составил 6,8 трлн долларов в 2022 году.

"На российском финансовом рынке наблюдается рост ставок по депозитам, кредитам и рост доходностей в облигациях после повышения Центральным банком ключевой ставки. Повышение банковских ставок приведет к сокращению выдачи кредитов за исключением субсидируемых, например, льготной ипотеки. Снижение кредитования отразится на потребительском спросе и деловой активности.

Повышение ключевой ставки способствует укреплению национальной валюты, так как держателям валюты становится интересным перекладываться в рубли из-за растущей разности в ставках между Россией и другими экономиками. В ситуации с ограничениями на движение капитала гораздо более быстро и существенно на курс рубля влияют меры, связанные с изъятием и продажей экспортной выручки. Соответственно недавно анонсированные меры по продаже валютной выручки экспортерами из отдельных отраслей будут дополнительным фактором укрепления рубля в среднесрочной перспективе", — комментирует Евгения Васильева, директор центра стратегического анализа "Ингосстраха".