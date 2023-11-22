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Происшествия

Под Самарой двум мигрантам не удалось спрятаться в поле от рейда полиции

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области полицейские провели рейд по отлову нелегальных мигрантов на территории складского комплекса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители составили девять протоколов о незаконной трудовой деятельности иностранцев и о нарушении режима пребывания в стране. Также нашли одного мигранта, который работал без трудового договора и не уведомил МВД. К ответственности могут привлечь и работодателя.

Отметим, что на размещенное ГУ МВД видео рейда попали два мигранта, которые пытались спрятаться от правоохранителей в поле, но все равно были задержаны.

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