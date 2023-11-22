Под Самарой двум мигрантам не удалось спрятаться в поле от рейда полиции

В Красноярском районе Самарской области полицейские провели рейд по отлову нелегальных мигрантов на территории складского комплекса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители составили девять протоколов о незаконной трудовой деятельности иностранцев и о нарушении режима пребывания в стране. Также нашли одного мигранта, который работал без трудового договора и не уведомил МВД. К ответственности могут привлечь и работодателя.

Отметим, что на размещенное ГУ МВД видео рейда попали два мигранта, которые пытались спрятаться от правоохранителей в поле, но все равно были задержаны.