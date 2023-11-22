В Самаре экстренно сел самолет с больным пассажиром на борту

В среду, 22 ноября, в 2:46 экипаж воздушного судна, следовавшего из Жуковского в Худжанд, сообщил о больном пассажире на борту.

Было принято решения следовать на незапланированный аэродром Самара. Также командир воздушного судна запросил "скорую помощь" по прибытию. Посадка совершена благополучно в 03:26, сообщает Aviaincident.