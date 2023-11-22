В Самаре экстренно сел самолет с больным пассажиром на борту

В среду, 22 ноября, в 2:46 экипаж воздушного судна, следовавшего из Жуковского в Худжанд, сообщил о больном пассажире на борту.
Было принято решения следовать на незапланированный аэродром Самара. Также командир воздушного судна запросил "скорую помощь" по прибытию. Посадка совершена благополучно в 03:26, сообщает Aviaincident.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!