ФСБ задержала в Самарской области гражданина Украины, поставлявшего оружие

Сотрудники ФСБ поймали в 63 регионе 49-летнего Александра Алексеева. Мужчина находился в федеральном розыске. Ранее суд приговорил украинца к пяти годам лишения свободы за контрабанду оружия. Отбывать наказание он должен был в исправительной колонии № 5 в Тамбовской области.
"Впоследствии лишение свободы было заменено принудительными работами с содержанием в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тамбовской области. В июле 2023 года осужденный совершил побег из расположения ИЦ-1 и объявлен в федеральный розыск", — сообщили в пресс-службе регуправления ведомства.
В итоге сотрудники спецслужбы провели оперативные мероприятия и при содействии ОМОН "Утес" Управления Росгвардии по Самарской области нашли беглеца на территории 63 региона. Суд Куйбышевского района Самары отправил Алексеева в СИЗО-1. Далее мужчину этапировали в Тамбовскую область для отбывания наказания.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.