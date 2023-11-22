ФСБ задержала в Самарской области гражданина Украины, поставлявшего оружие

Сотрудники ФСБ поймали в 63 регионе 49-летнего Александра Алексеева. Мужчина находился в федеральном розыске. Ранее суд приговорил украинца к пяти годам лишения свободы за контрабанду оружия. Отбывать наказание он должен был в исправительной колонии № 5 в Тамбовской области.

"Впоследствии лишение свободы было заменено принудительными работами с содержанием в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тамбовской области. В июле 2023 года осужденный совершил побег из расположения ИЦ-1 и объявлен в федеральный розыск", — сообщили в пресс-службе регуправления ведомства.

В итоге сотрудники спецслужбы провели оперативные мероприятия и при содействии ОМОН "Утес" Управления Росгвардии по Самарской области нашли беглеца на территории 63 региона. Суд Куйбышевского района Самары отправил Алексеева в СИЗО-1. Далее мужчину этапировали в Тамбовскую область для отбывания наказания.