В Самарской области прогнозируется сильный снегопад

В регионе объявлено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
До конца дня и вечером 22 ноября по Самарской области ожидается очень сильный снег, более 20 мм.
В регионе объявлено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
До конца дня и вечером 22 ноября по Самарской области ожидается очень сильный снег, более 20 мм.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻