Самарская область: штормовой ветер, метель, заносы

В Самарской области в ночь на четверг, 23 ноября, объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
Местами сохранится усиление северо-западного ветра, порывы 16-21 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, накат.
"Уважаемые водители! По возможности, воздержитесь от дальних поездок", - обращается МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻