Самарская область: штормовой ветер, метель, заносы

В Самарской области в ночь на четверг, 23 ноября, объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Местами сохранится усиление северо-западного ветра, порывы 16-21 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, накат.

"Уважаемые водители! По возможности, воздержитесь от дальних поездок", - обращается МЧС по Самарской области.