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Муниципалитеты Власть и политика

Тольяттинская гордума утвердила во втором чтении бюджет муниципалитета на 2024 год

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 ноября, Тольяттинская гордума утвердила во втором тении бюджет муниципалитета на 2024 год. Его приняли с опережением.

Впервые за многие годы главный финансовый документ города на предстоящий год принят не дожидаясь декабря, без затяжных заседаний согласительной комиссии и подковерных переговоров фракций с городской администрацией.

Первоначальные параметры главного финансового документа Тольятти были утверждены депутатами еще 8 ноября. Предполагалось, что в следующем году доходы города составят 11 млрд руб., а расходы - на 585 млн руб. больше.

Однако в процессе работы согласительной комиссии параметры бюджета были скорректированы. Дефицит остался тем же - 585 млн рублей, запланированные доходы выросли до 11,4 млрд руб., а расходы увеличились до 12 млрд рублей.

Как отметил председатель думы Тольятти Сергей Рузанов: "По итогам работы согласительной комиссии в бюджете нашли отражение средства на благоустройство внутриквартальных территорий в объеме 52,5 млн рублей (по 1,5 млн на каждый из 35 округов). В целом же бюджет 2024 года предусматривает расходы, необходимые для того, чтобы город нормально жил и продолжил преображаться".

Увеличение доходной части бюджета произошло за счет дополнительных поступлений в городскую казну от уплаты акцизов на нефтепродукты (708 тыс. рублей) и доходов от использования муниципального и государственного имущества в размере 137 млн рублей. Также ожидаются поступления из вышестоящих бюджетов на сумму в 237,4 млн рублей.

Самыми затратными отраслями в будущем году, как и ожидалось, будут отрасли образования, ЖКХ, дорожного хозяйства. Так, в 2024 году по национальному проекту запланирован ремонт дорожного полотна на шести городских дорогах: Лесопарковое шоссе, ул. Комзина, ул. Мира, ул. Новозаводская, ул. 40 лет Победы, ул. Революционная.

Софинансирование заложено в городском бюджете из расчета поступлений из вышестоящих бюджетов в размере 700 млн рублей. Кроме того, выделены средства на корректировку проекта по капремонту ул. Базовой.

Финансирование жилищной программы для молодых семей удалось сохранить на уровне предыдущих периодов в объеме 131 млн рублей.

В результате депутаты большинством голосов поддержали проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. во втором, окончательном чтении. Заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию Григорий Гильгулин поблагодарил парламентариев и отметил, что утвердить цифры мало, надо еще выполнить все задачи, оговоренные в документе.

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