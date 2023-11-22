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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему теплоснабжения на производственных объектах в Самарской и Саратовской областях

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" модернизировало системы теплоснабжения на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красноармейская" Саратовского районного нефтепроводного управления (РНУ) и станции смешения нефти (ССН) площадки "Самара" Самарского РНУ.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

На территории ЛПДС "Красноармейская" смонтирована — одна, а на ССН — две новые блочно-модульные котельные производства АО "Транснефть - Дружба" с шестью котлами (по два — в каждой котельной). Мощность каждого котла 3 МВт. В качестве топлива используется природный газ, для снабжения котельных на объектах построены газопроводы высокого давления протяженностью почти 400 метров.

Новые котельные функционируют в автоматическом режиме, параметры оборудования выводятся на рабочие места операторов ССН и ЛПДС "Красноармейская". Для управления котельными персонал прошел соответствующее обучение.

Использование новой системы теплоснабжения на ЛПДС "Красноармейская" обеспечит экономию около 121,8 тонн условного топлива в год, что равно примерно 0,13 млн руб. На ССН планируется сэкономить 848,4 тонн условного топлива, в денежном эквиваленте это составит около 4,6 млн руб. в год.

При модернизации системы теплоснабжения большое внимание уделено энергоэффективности и экономичности. Так, все шесть котлов в котельных оснащены экономайзерами (устройствами для подогрева воды уходящими газами перед подачей в котел), использование которых позволило повысить КПД котельных агрегатов до 94%.

Применение при реконструкции тепловых сетей (общая протяженность смонтированных участков — более 1,8 км) стальных труб в заводской пенополиуретановой изоляции позволяет минимизировать теплопотери.

В зданиях ССН установлены 11 индивидуальных автоматизированных блочных тепловых пунктов, а на ЛПДС "Красноармейская" пять подобных тепловых пунктов производства АО "Транснефть - Дружба". Тепловые пункты являются составной частью систем теплоснабжения НПС и ЛПДС, они регулируют подачу тепла в зданиях, где установлены. Главное их предназначение — оптимизация режимов отопления и экономия электроэнергии.

Системы теплоснабжения обеспечивают поддержание оптимального микроклимата в административных зданиях и производственных помещениях производственных объектов. Ранее действовавшие котельные, которые эксплуатировались с 70-х годов, демонтированы вместе со всем основным и вспомогательным оборудованием.

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