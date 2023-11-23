В селе Новодевичье 22 ноября был побит рекорд по осадкам 60-летней давности

В пяти населенных пунктах Самарской области 22 ноября был перекрыт суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС.

В Новодевичьем побит рекорд 60-летней давности: 22 ноября 1963 года здесь выпало 10,9 мм осадков. В 2023 году максимальное количество осадков достигло 26 мм. Отклонение составило 15,1 мм.

Рекорд по осадкам от 22 ноября 1984 года побит в АГЛОСе и Тольятти. 39 лет назад в населенных пунктах выпало 13,7 мм и 13,9 мм снега, соответственно. В текущем году в АГЛОСе выпало 13,9 мм (отклонение 0,2 мм) осадков, а в Тольятти 19,4 мм (отклонение 5,5 мм).

В Большой Глушице перекрыт рекорд 1988 года: 19,3 мм против 17,5 мм (отклонение 1,8 мм).

В Челно-Вершинах так много снега 22 ноября последний раз было зафиксировано 22 ноября 1990 года, когда выпало 11,8 мм осадков. В нынешнем году цифра составила 16 мм (отклонение 4,2 мм).