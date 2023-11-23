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Происшествия

Самарская прокуратура инициировала проверку в связи с многокилометровой пробкой на М5

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура проводит проверку по факту образования многокилометровой автомобильной пробки в связи со снежными заносами на трассе М-5 "Урал". Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"В Самарской области были введены ограничения движения для автотранспорта на трассе М-5 "Урал". Кроме того, движение по региональной автомобильной дороге Р-228 оказалось крайне затруднено. Прокуратурой Сызранского района Самарской области организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего обслуживание автомобильных дорог. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организаций, ответственных за содержание дорог и организацию движения в сложившихся погодных условиях", - отмечается в сообщении.

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