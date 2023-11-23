В Кировском районе Самары образовалась пробка из трамваев

В четверг, 23 ноября, в 8:45 в Кировском районе Самары образовался затор из трамваев, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
"Задержка движения трамваев: вспучился асфальт на ул. Советской/пр. Металлургов в направлении ул. Ставропольской. Бригада путейцев ТТУ уже выехала для устранения проблемы", - сообщили в ведомстве.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻