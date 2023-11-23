Под Самарой в ДТП на "встречке" в снегопад пострадали два человека

В среду, 22 ноября, в Волжском районе около 14:00 на 5 км дороги "Обводная г. Самара — Нур — Спиридоновка" 45-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra в снегопад, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (маневр запрещен), где совершил столкновение с Lada Kalina.
С места ДТП госпитализированы 62-летний водитель отечественного автомобиля и 28-летний пассажир иномарки.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!