Под Самарой в ДТП на "встречке" в снегопад пострадали два человека

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В среду, 22 ноября, в Волжском районе около 14:00 на 5 км дороги "Обводная г. Самара — Нур — Спиридоновка" 45-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra в снегопад, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (маневр запрещен), где совершил столкновение с Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области