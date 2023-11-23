В Ставропольском районе снято ограничение движения

В четверг, 23 ноября, с 9:00 транспортное движение на автомобильной дороге регионального значения "Ташелка - Тольятти - Димитровград" км 0 — км 24 открыто в полном объеме.

Дорога была перекрыта в связи с ухудшением погодных условий в ночь на 23 ноября.