В Ставропольском районе снято ограничение движения

В четверг, 23 ноября, с 9:00 транспортное движение на автомобильной дороге регионального значения "Ташелка - Тольятти - Димитровград" км 0 — км 24 открыто в полном объеме.
Дорога была перекрыта в связи с ухудшением погодных условий в ночь на 23 ноября.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻