В Чапаевске состоится праздник циркового искусства

25 ноября во Дворце культуры имени Чапаева состоится настоящий праздник циркового искусства — всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов "Цирк зажигает огни". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Это единственный цирковой моно-фестиваль в Самарской области, который по достоинству оценили и представители других регионов. В этом году в фестивале примут участие 19 коллективов из 9 субъектов Российской Федерации.

"Пусть для всех участников фестиваль станет запоминающимся событием, еще одной ступенькой творческого роста, шагом к профессиональному развитию. Надеюсь, что через несколько лет, мы увидим наших талантливых артистов на аренах российских цирков. Желаю организаторам и участникам фестиваля уверенности в своих силах, успехов и вдохновения, а гостям — праздничной атмосферы и незабываемых впечатлений!" — отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Участники представят на суд жюри более 90 номеров в разнообразных жанрах.