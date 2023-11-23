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В Красноярском районе появится пункт весогабаритного контроля

КРАСНЫЙ ЯР. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе завершают устройство автоматического пункта весогабаритного контроля. Новый пункт будет размещен в Красноярском районе на 7 км автодороги Обход села Красный Яр, передает пресс-служба регионального министерства транспорта.

На пришлой неделе подрядная организация завершила монтаж весоизмерительных датчиков в полотно автодороги. Также выполнены работы по установке опор освещения участка, предупреждающих знаков стационарного аппаратно-программного комплекса автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств и фиксации нарушений ПДД, комплекса для измерения скорости транспортных средств, видеокамер. Кроме того, на Т-образных конструкциях размещены лазерные сканеры для определения габаритов транспортных средств.

"Установка АПВГК будет способствовать соблюдению водителями нормативной нагрузки своих транспортных средств и обеспечит сохранность дорожного покрытия", - отмечается в сообщении ведомства.

 

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