В Красноярском районе появится пункт весогабаритного контроля

В Красноярском районе завершают устройство автоматического пункта весогабаритного контроля. Новый пункт будет размещен в Красноярском районе на 7 км автодороги Обход села Красный Яр, передает пресс-служба регионального министерства транспорта.

На пришлой неделе подрядная организация завершила монтаж весоизмерительных датчиков в полотно автодороги. Также выполнены работы по установке опор освещения участка, предупреждающих знаков стационарного аппаратно-программного комплекса автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств и фиксации нарушений ПДД, комплекса для измерения скорости транспортных средств, видеокамер. Кроме того, на Т-образных конструкциях размещены лазерные сканеры для определения габаритов транспортных средств.

"Установка АПВГК будет способствовать соблюдению водителями нормативной нагрузки своих транспортных средств и обеспечит сохранность дорожного покрытия", - отмечается в сообщении ведомства.